Пресс-служба Кубка Лэйвера показала, как теннисисты сборной Европы празднуют победу на турнире.
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В раздевалке Даниил Медведев, Стефанос Циципас, Александр Зверев, Андрей Рублев, Маттео Берреттини, Каспер Рууд и тренеры обильно поливали друг друга шампанским и поглощали напиток из кубка.
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  • Европейцы победили сборную мира с общим счетом 14:1.
  • Кубок Лэйвера прошел четвертый раз в истории. Все турниры выиграла сборная Европы.
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