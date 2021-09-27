Пресс-служба Кубка Лэйвера показала, как теннисисты сборной Европы празднуют победу на турнире.
В раздевалке Даниил Медведев, Стефанос Циципас, Александр Зверев, Андрей Рублев, Маттео Берреттини, Каспер Рууд и тренеры обильно поливали друг друга шампанским и поглощали напиток из кубка.
Laver Cup
Победа Европы в Laver Cup и титул южнокорейца. Итоги теннисной недели
- Европейцы победили сборную мира с общим счетом 14:1.
- Кубок Лэйвера прошел четвертый раз в истории. Все турниры выиграла сборная Европы.
Laver Cup
Медведев и Рублев выиграли Кубок Лэйвера в составе сборной Европы
Laver Cup
Циципас: «Не ожидал, что Рублев такой смешной, он всех веселит»