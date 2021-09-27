Пресс-служба Кубка Лэйвера показала, как теннисисты сборной Европы празднуют победу на турнире.

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В раздевалке Даниил Медведев, Стефанос Циципас, Александр Зверев, Андрей Рублев, Маттео Берреттини, Каспер Рууд и тренеры обильно поливали друг друга шампанским и поглощали напиток из кубка.

Laver Cup Победа Европы в Laver Cup и титул южнокорейца. Итоги теннисной недели 8 ЧАСОВ НАЗАД

Европейцы победили сборную мира с общим счетом 14:1.

Кубок Лэйвера прошел четвертый раз в истории. Все турниры выиграла сборная Европы.

Laver Cup Медведев и Рублев выиграли Кубок Лэйвера в составе сборной Европы 20 ЧАСОВ НАЗАД