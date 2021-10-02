Пятая ракетка мира Андрей Рублев высказался по поводу того, что российские теннисисты на Кубке Лэйвера могли бы представлять сборную мира по территориальному признаку.

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«Россия – это Европа? Мне сложно ответить, спросите кого-нибудь, кто лучше знает историю. Но я родился в Москве, и моя семья оттуда, поэтому я чувствую себя европейцем. Медведев тоже из Москвы, поэтому лучше спросите у тех, кто родился в азиатской части страны», – предложил Рублев по сообщению журналиста Лоренцо Эрколи в твиттере.

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На Кубке Лэйвера-2021 сборная Европы (Даниил Медведев, Стефанос Циципас, Александр Зверев, Андрей Рублев, Маттео Берреттини и Каспер Рууд) разгромила сборную мира (Денис Шаповалов, Диего Шварцман, Феликс Оже-Альяссим, Рейлли Опелка, Джон Изнер и Ник Кирьос), победив досрочно.

Европейцы выиграли все четыре розыгрыша Кубка Лэйвера.

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