Швейцарский теннисист Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль сыграют в выставочном турнире Кубок Лэйвера в составе команды Европы, капитаном которой станет бывший шведский теннисист Бьорн Борг. Турнир пройдет в Лондоне с 23 по 25 сентября.

«Я действительно с нетерпением жду возможности вернуться к соревнованиям в конце этого года. Кубок Лейвера – важная часть моего плана. Не секрет, что мне нравится это мероприятие, я очень рад вернуться в Лондон, один из величайших городов мира. Рафа – невероятный человек и источник вдохновения для меня и многих других людей по всему миру. Он написал мне в социальных сетях после Кубка Лэйвера в Бостоне в прошлом году, предложив сыграть в парном разряде в Лондоне. Я определенно готов к возвращению Федаля на Кубок Лэйвера», – сказал Федерер.

Ad

«Роджер сыграл огромную роль в моей карьере, он был большим соперником и настоящим другом. Здорово быть частью сборной Европы вместе. Если мы сможем еще раз разделить площадку в парном разряде, это будет действительно особенным опытом для нас обоих на данном этапе карьеры», – добавил Надаль.

Australian Open Медведев: «В следующий раз надо сыграть лучше, хотя уже тяжело» 30/01/2022 В 19:22

Источник: Laver Cup.

Australian Open Джокович и Федерер поздравили Надаля с 21-м «ТБШ» 30/01/2022 В 17:29