Директор турнира в Марселе Жан-Франсуа Кожоль скептически отнесся к прошедшему в Женеве Кубку Лэйвера.

«Для меня захватывающая вещь – это настоящий теннисный матч, а не Федерер, тренирующий Надаля. Это просто бизнес. Но было интересно.

Не знаю, какое будущее ожидает Кубок Лэйвера после того, как Надаль и Федерер уйдут», – цитирует Кожоля Tennis World US.

Жан-Франсуа Кожоль – бывшая 79-я ракетка мира, финалист двух турниров АТР.

Кубок Лэйвера в третий раз подряд выиграла сборная Европы.

В 2019 году турнир в Марселе выиграл Стефанос Циципас.

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