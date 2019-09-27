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Директор Marseille Open: «Кубок Лэйвера с Федерером и Надалем – это бизнес, а не теннис»
Жан-Франсуа Кожоль считает, что интереснее смотреть настоящий теннисный матч, а не как Федерер тренирует Надаля.
Директор турнира в Марселе Жан-Франсуа Кожоль скептически отнесся к прошедшему в Женеве Кубку Лэйвера.
«Для меня захватывающая вещь – это настоящий теннисный матч, а не Федерер, тренирующий Надаля. Это просто бизнес. Но было интересно.
Не знаю, какое будущее ожидает Кубок Лэйвера после того, как Надаль и Федерер уйдут», – цитирует Кожоля Tennis World US.
- Жан-Франсуа Кожоль – бывшая 79-я ракетка мира, финалист двух турниров АТР.
- Кубок Лэйвера в третий раз подряд выиграла сборная Европы.
- В 2019 году турнир в Марселе выиграл Стефанос Циципас.
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