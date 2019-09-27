Getty Images

Директор Marseille Open: «Кубок Лэйвера с Федерером и Надалем – это бизнес, а не теннис»

Директор Marseille Open: «Кубок Лэйвера с Федерером и Надалем – это бизнес, а не теннис»
Eurosport

1 час назад

Жан-Франсуа Кожоль считает, что интереснее смотреть настоящий теннисный матч, а не как Федерер тренирует Надаля.

Директор турнира в Марселе Жан-Франсуа Кожоль скептически отнесся к прошедшему в Женеве Кубку Лэйвера.

«Для меня захватывающая вещь – это настоящий теннисный матч, а не Федерер, тренирующий Надаля. Это просто бизнес. Но было интересно.

Не знаю, какое будущее ожидает Кубок Лэйвера после того, как Надаль и Федерер уйдут», – цитирует Кожоля Tennis World US.

  • Жан-Франсуа Кожоль – бывшая 79-я ракетка мира, финалист двух турниров АТР.
  • Кубок Лэйвера в третий раз подряд выиграла сборная Европы.
  • В 2019 году турнир в Марселе выиграл Стефанос Циципас.

Кирьос вспомнил школу: подкараулил Калинскую за углом и напугал ее

Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте