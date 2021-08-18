Вслед за второй ракеткой планеты Даниилом Медведевым на турнир Кубок Лейвера приедет и седьмой номер мирового рейтинга Андрей Рублев.
Медведев и Рублев выступят за команду Европы вместе с греком Стефаносом Циципасом, Александром Зверевым, представляющим Германию, Маттео Берреттини из Италии и норвежцем Каспером Руудом, сообщается в твиттере турнира.
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- Кубок Лэйвера пройдет 24-26 сентября в американском Бостоне.
- Из-за травм с турнира снялись один из организаторов ивента Роджер Федерер и Доминик Тим.
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