Вслед за второй ракеткой планеты Даниилом Медведевым на турнир Кубок Лейвера приедет и седьмой номер мирового рейтинга Андрей Рублев.
Медведев и Рублев выступят за команду Европы вместе с греком Стефаносом Циципасом, Александром Зверевым, представляющим Германию, Маттео Берреттини из Италии и норвежцем Каспером Руудом, сообщается в твиттере турнира.
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