С 24 по 26 сентября в Бостоне пройдет первый с 2019 года Кубок Лэйвера. В прошлом году турнир не состоялся из-за перенесенного на его даты «Ролан Гаррос». Рассказываем, чего ждать от коммерческого соревнования, организованного Роджером Федерером.

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Кого лишился турнир?

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Нынешний Кубок Лэйвера станет первым, на котором не сыграет никто из тройки Рафаэль Надаль – Роджер Федерер – Новак Джокович. На предыдущих розыгрышах в Праге (2017), Чикаго (2018) и Женеве (2019) выступало минимум двое представителей Биг-3. Федерер как организатор отыграл все три Кубка Лэйвера, Надаль приезжал в Прагу и Женеву, а Новак выступил в Чикаго.

Роджер Федерер и Рафаэль Надаль на Кубке Лэйвера-2017 Фото: Getty Images

Но в этом году придется обойтись без них: Рафа досрочно завершил сезон из-за проблем со стопой, Роджер продолжает реабилитацию после операции на колене, а Новак отходит после поражения от Медведева в финале US Open и упущенной возможности собрать календарный «Большой шлем». Также пропустит Кубок Лэйвера австриец Доминик Тим – он так и не оправился от травмы запястья, которую получил в июне на турнире на Мальорке.

Кто-то из русских сыграет?

Впервые на Кубке Лэйвера выступит триумфатор US Open-2021 Даниил Медведев. Второй номер мирового рейтинга признался, что очень рад возглавить сборную Европы в Бостоне. «Игра в команде – особенный опыт, потому что у нас это происходит не так часто. Я с нетерпением жду возможности оказаться на одной стороне корта с некоторыми из моих главных соперников в туре», – приводит слова Медведева официальный сайт Кубка Лэйвера

Дебютирует на турнире и пятая ракетка мира Андрей Рублев. В интервью ТАСС россиянин отметил, что настроен на серьезную борьбу: «Вообще у нас получилась сильная команда. Я пока не очень представляю себе, потому что не играл и это будет мой дебют на Кубке Лэйвера. Но судя по рассказам и всему, что окружает турнир, – отношение серьезное. Хоть рейтинг заработать нельзя, но там весомые призовые. Выигрываешь или проигрываешь – разница в деньгах значительная. Плюс там атмосфера полного стадиона, огроменная арена. Так что все играют очень серьезно».

Даниил Медведев и Андрей Рублев Фото: Getty Images

Кто выступит в составе сборной Европы?

Помимо Рублева и Медведева в состав европейской команды вошли давний товарищ второй ракетки мира Стефанос Циципас (Греция), а также Александр Зверев (Германия), Маттео Берреттини (Италия) и Каспер Рууд (Норвегия).

Кто сыграет за сборную Мира?

В состав сборной Мира попали два канадца – Денис Шаповалов и Феликс Оже-Альяссим, два американца – Райлли Опелка и Джон Изнер, также Диего Шварцман из Аргентины и австралиец Ник Кирьос.

Какой формат?

Игры Кубка проходят в течение трех дней, по четыре матча в сутки – три одиночных и один парный. За победу в первый день начисляют по одному очку, во второй – по два, в третий – по три. Команда-победитель должна набрать 13 очков. Если команды набирают по 12 очков, то играется решающий матч. Все матчи проходят в трехсетовом формате, но в случае равного счета играется тай-брейк до 10 очков.

Где смотреть Кубок Лэйвера?

Турнир в полном объеме можно будет увидеть на каналах Eurosport, а также в приложении и на официальном сайте . Не пропусти!

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