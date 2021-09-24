Laver Cup – коммерческий турнир, который едва втиснулся в календарь американской серии. Его учредил Роджер Федерер и маркетинговая компания Team8, а главными героями стали топы мужской сетки. Три года, что он существует, Европа регулярно бьет остальной мир. Но в 2021-м все может измениться. Идеологи – Федерер и Надаль – травмированы, в шестерке капитана Бьорна Борга – эмоциональный разнос, а канадцы и американцы будут чувствовать себя максимально уверенно при домашних трибунах. В этом году Кубок Лэйвера отойдет миру?

Кубок Лэйвера-2021 в Бостоне Фото: Getty Images

Скачивай приложение Eurosport для iOS и Android – нет ничего удобнее, чтобы следить за спортом

Laver Cup Медведев и Рублев против Кирьоса. Чего ждать от Кубка Лэйвера ДЕНЬ НАЗАД

Остается искренне посочувствовать Бьорну Боргу: склеить эту троицу – такая же невыполнимая задача, как победа в финале Уима-1980. Тогда ему противостоял один упертый ноунейм из США Джон Макинрой, но вдруг все получилось. В Бостоне же его поджидает тройка топовых парней с русскими корнями и непримиримым характером.

Так что радость и восторг, сопутствовавшие этому турниру три сезона, потухнут в 2021-м: вместо прыжков, объятий и слез Федерера и Надаля нас ждет битва эгоцентризма и гордости Медведева, Зверева и Циципаса. Молодые не переносят друг друга и делают так, чтобы случайно не подружиться. Грек, если не называет игру Дани скучной, с азартом жонглирует понятиями. Однообразный? Самое то!

Александр Зверев Фото: Getty Images

Двумя неделями ранее Саша Зверев эффектно прошелся по Циципасу. Немец обвинил грека в махинациях с туалетными перерывами, подхватив тренд на хейт и буллинг в период USO. Хотя его борьба с туалетным произволом началась еще задолго до этого – в полуфинале «Ролан Гаррос»-2021 перед пятым сетом Циципас также покинул корт. То же самое он сделал в Акапулько и на «Мастерсе» в Цинциннати, чем взбесил Зверя.

«Я предпочитаю выигрывать за счет тенниса, и очень этим горжусь, – возмутился тогда немец. Я никогда не брал медицинский перерыв, когда он мне не был нужен. Я всегда стараюсь играть честно и по правилам. Некоторые этим пользуются».

Медведев же после перепалок с Циципасом в 2019-м немного остыл – работа с ментал-коучем дает результаты, да и публично выяснять отношения победителю «ТБШ» уже не по статусу. Но любой жест, взгляд, слово Дани в сторону греко-немецкого союза в Америке тут же окажется на первых полосах. Если не подпитывать интерес к турниру победой Федаля в паре, как в 2017 году, то тогда уж ссорой партнеров. Возможно, новый маркетинговый курс сработает, и на смену звездному дуэту с их активным коучингом и шутками придет соперничество искренних врагов.

«Оказаться на одной стороне с главными соперниками в туре – это невероятная возможность, которую я с нетерпением жду», – говорит Медведев. Никакой коммерческий турнир, конечно, лучших друзей из них не сделает, так что улыбки, похлопывания и тем более объятия будут казаться максимально искусственной затеей. В этой щекотливой ситуации непросто придется их напарникам: новичкам Андрею Рублеву, Касперу Рууду, Маттео Берреттини. Скованность в выражении эмоций, конфузы на тренировках, официальных приемах, а главное – в матчах перед американской толпой – оставят осадок.

А публика как раз стесняться не будет. 20-тысячные трибуны забьются до отказа – солд-аут случился еще в прошлом году. Не распугал зрителей и факт отсутствия биг-3. Как говорит глава Team8 и агент Роджера Тони Годсик, в Бостоне соскучились по теннису, поэтому организаторы выбрали максимально популярную локацию – арену «Гарден», где обычно играют хоккейный клуб «Бостон Брюинз» и «Бостон Селтикс» из НБА.

«В закрытых помещениях все возможно, – резюмировал Федерер перед стартом турнира, где он не примет участия. – В парном разряде будет равная игра. В одиночном – у нас есть небольшое преимущество, но у Team World много молодых игроков, так что им будет по силам многое».

Вероятность неожиданного исхода кратно возрастает и в окружении именно американских болельщиков, которые после пандемии словно озверели – стоит ли напоминать, что было на USO? Северная часть материка – одно из немногих мест в мире, где рады полной посадке. Эта ситуация на руку команде Джона Макинроя: шоумена Кирьоса хлопками точно спровоцируют на эффектный финт, американцы Джон Изнер и Райли Опелка, как и канадцы Феликс Оже-Альяссим и Денис Шаповалов, будут лететь к победе, купаясь в овациях родных фанатов.

Лишним на празднике видится аргентинец Диего Шварцман, но без главных хедлайнеров тащить к победе будут и его. Ведь любимцы публики – Рафа и Родж – на травмах до конца сезона. Повторить перформанс 2017-го не получится – тогда звезды командовали, советовались с напарниками, направляли друг друга, шутили и дурачились на площадке.

«У нас будет огромное домашнее преимущество, – уверен Кирьос. – Я очень взволнован, потому что здесь играет «Бостон Селтикс», так что я с нетерпением жду возможности приехать сюда, устроить шоу и привести команду мира к победе».

Если не все эти факторы, то слова Ника воспринимались бы слишком самоуверенно – средний рейтинг команд в этом году совсем полярный: у Европы – №5, у мира – №29, где самый низко сеяный сам австралиец – он 95-й в АТР. Но такая пропасть ощутима лишь на бумаге, на трехдневной же дистанции цифры не важны. Тем более в Бостоне предлагается скоростной формат турнира: матчи играют в двух сетах, а при равном счете третья партия решается на золотом тае до 10 очков.

С такими качественными середняками и молодежью в лице полуфиналистов Уимблдона-2021 (Дениса) и USO-2021 (Феликса), а также при помощи подаванов и финалистов «Мастерса» в Торонто – Райли и Джона – они вполне готовы перестрелять Европу. К тому же эти парни с каждым разом все ближе к победе – команда Макинроя проигрывала 9-15 в 2017 году, 8-13 в 2018-м, а в 2019-м и вовсе приблизилась на расстояние двух пойнтов (11-13). Тогда кубок чуть не подарил сенсацию: в финале сборная мира вела со счетом 11-10, но проиграла матч третьего дня – Зверев все-таки оформил канадца Милоша Раонича на супер-тай-брейке.

Кубок Лэйвера как самый беззаботный, а оттого и эмоциональный турнир, возможно, станет переломным для трио: под прессом парни объединятся, а дебют в паре сплотит их. Но более вероятен второй исход – вся шестерка разбежится по двойкам и предаст основную идею Роджера Федерера.

Теннис Басилашвили горел с баранкой, отыграл 4 матчбола и победил 2 ЧАСА НАЗАД