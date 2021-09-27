Минувшая неделя была богата на теннисные события. Состоялся Кубок Лэйвера, а также завершились по два турнира у женщин (в чешской Остраве и американском Коламбусе) и у мужчин (во французском Метце и казахском Нур-Султане).

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На Кубке Лэйвера-2021 сборная Европы (Даниил Медведев, Стефанос Циципас, Александр Зверев, Андрей Рублев, Маттео Берреттини и Каспер Рууд) разгромила сборную Мира (Денис Шаповалов, Диего Шварцман, Феликс Оже-Альяссим, Рейлли Опелка, Джон Изнер и Ник Кириос), одержав победу досрочно. Все четыре подобных турнира выиграли европейцы.

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Досрочную победу сборной Европы принес Андрей Рублев, выиграв пару с Александром Зверевым против Рейлли Опелки и Дениса Шаповалова. Рублев сам от себя не ожидал такой отличной игры в парном разряде на турнире.

«Я думал, что я один из худших в паре, что умею только бить форхенды и все. Но похоже, я умею очень хорошо играть в паре. Это было потрясающе. Было очень приятно быть в команде с этими ребятами. Это большое удовольствие. Мы с нетерпением ждем Лондона (там турнир состоится в следующем году – Eurosport.ru), надеюсь, там тоже будет здорово», – сказал Рублев в эфире Евроспорта.

В финале турнира в Остраве эстонка Анетт Контавейт обыграла греческую теннисистку Марию Саккари со счетом 6:2, 7:5. Матч продлился 1 час 32 минуты. Во время игры Контавейт дважды подала навылет, сумела избежать двойных ошибок и реализовала три из четырех брейк-пойнтов. Саккари подала три эйса, однажды совершила ошибку на подаче и не смогла взять подачу соперницы. Для эстонки это второй титул WTA в сезоне и третий в карьере.

«Мария – очень хорошая теннисистка, и мы провели друг с другом много тяжелых матчей. Я знала, что должна хорошо сыграть для победы. Думаю, мне удалось отлично подавать и играть агрессивно, но при этом не терять стабильности. Когда выигрываешь, это придает уверенности. Я стала получать удовольствие на корте, что меня очень радует. Одна моя подруга, которая на этой неделе играла пару, сказала: «Пока мы здесь, мы должны получать удовольствие». И это засело у меня в голове», – рассказала эстонка после победы.

В американском Коламбусе победу праздновала китаянка Синьюй Ван, обыгравшая испанку Нурию Парризас-Диас со счетом 7:6 (2), 6:3. За время игры китаянка семь раз подала навылет против трех у соперницы и допустила три двойные ошибки. Испанка ограничилась одной. Матч продолжался 1 час и 37 минут.

Поляк Хуберт Хуркач выиграл турнир в Метце. В финальном противостоянии он нанес поражение испанцу Пабло Карреньо-Бусте со счетом 7:6 (2), 6:3 за 1 час 21 минуту. Хуркач девять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре из шести брейк-пойнтов. Карреньо-Буста подал четыре эйса, один раз ошибся на подаче и дважды взял подачу соперника. Это четвертый титул Хуркача в карьере, третий в текущем сезоне.

Теннисист из Южной Кореи Сунву Квон завоевал первый титул в карьере на уровне ATP. В решающем матче турнира в Нур-Султане он в двух сетах обыграл австралийца Джеймса Дакворта со счетом 7:6 (6), 6:3 за 1 час 38 минут. Кореец четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести. Дакворт подал 10 эйсов, также сделал две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт.

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