Роджер Федерер выступит на мадридском грунте впервые за 4 года

Швейцарский теннисист Роджер Федерер официально подтвердил участие на «Мастерсе» в Мадриде.

«Не секрет, что Федерер – один из лучших теннисистов в истории. Мы счастливы, поскольку его возвращение в Мадрид – это подарок для турнира, но, прежде всего, для болельщиков, которые увидят этого уникального спортсмена.

Возвращение Федерера на грунт вместе с Джоковичем и Надалем – это событие, которое нельзя пропустить», – заявил директор Mutua Madrid Open Фелисиано Лопес, которого цитирует пресс-служба турнира.

Роджер выступит в Мадриде впервые с 2015 года. Вдобавок для него это первый грунтовый турнир с 2016 года.

Роджер трижды побеждал в Мадриде (2006, 2009, 2012).

Федерер пропускал грунт последние два сезона, но обещал обязательно выступить на этом покрытии перед завершением карьеры.

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме