Акробатический удар Монфиса, который взорвал трибуны
Француз – спец по разным трюкам.
Француз Гаэль Монфис блестяще завершил один из розыгрышей матча «Мастерса» в Мадриде против Мартона Фучовича.
Венгр кинул свечу под заднюю линию, но Монфис догнал мяч и ударом со спины поставил Фучовича в тупик, что вызвало бурную реакцию у зрителей матча.
- Монфис обыграл Фучовича со счетом 1:6, 6:4, 6:2.
- Правда уже в следующем круге Монфис ожидаемо уступил в трех сетах Роджеру Федереру.
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