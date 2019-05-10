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Акробатический удар Монфиса, который взорвал трибуны

Акробатический удар Монфиса, который взорвал трибуны
Eurosport

10/05/2019 в 08:59Обновлено 10/05/2019 в 09:30

Француз – спец по разным трюкам.

Француз Гаэль Монфис блестяще завершил один из розыгрышей матча «Мастерса» в Мадриде против Мартона Фучовича.

Венгр кинул свечу под заднюю линию, но Монфис догнал мяч и ударом со спины поставил Фучовича в тупик, что вызвало бурную реакцию у зрителей матча.

  • Монфис обыграл Фучовича со счетом 1:6, 6:4, 6:2.
  • Правда уже в следующем круге Монфис ожидаемо уступил в трех сетах Роджеру Федереру.

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