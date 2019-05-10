Хорватский теннисист Марин Чилич не сыграет в четвертьфинале мадридского «Мастерса» против Новака Джоковича из-за отравления.

«Я отравился, и ночь прошла ужасно. Очень расстроен, что моя неделя в Мадриде заканчивается вот так. Спасибо за вашу поддержку», – написал Чилич в твиттере.

Чилич вышел в первый четвертьфинал в сезоне, Джокович автоматом прошел в четверку лучших.

Ранее кишечный вирус в Мадриде перенес Рафаэль Надаль, который отменил несколько пресс-конференций перед стартом турнира.

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