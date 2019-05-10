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Чилич снялся из-за отравления, Джокович автоматом прошел в полуфинал
Печальный конец хорошо проведенного турнира.
Хорватский теннисист Марин Чилич не сыграет в четвертьфинале мадридского «Мастерса» против Новака Джоковича из-за отравления.
«Я отравился, и ночь прошла ужасно. Очень расстроен, что моя неделя в Мадриде заканчивается вот так. Спасибо за вашу поддержку», – написал Чилич в твиттере.
- Чилич вышел в первый четвертьфинал в сезоне, Джокович автоматом прошел в четверку лучших.
- Ранее кишечный вирус в Мадриде перенес Рафаэль Надаль, который отменил несколько пресс-конференций перед стартом турнира.
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