Австриец Доминик Тим выиграл у швейцарца Роджера Федерера в матче 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Мадриде – 3:6, 7:6(11), 6:4.

Игра продолжалась 2 часа 12 минут. Федерер выполнил 6 подач навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. На счету Тима 8 эйсов, одна двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 12.

На тай-брейке второго сета Тим уступал 0:3, а затем отыграл два матчбола.

В полуфинале соперником Доминика Тима станет Новак Джокович, который без борьбы прошел Марина Чилича после невыхода хорвата на корт из-за недомогания.

«Мастерс» в Мадриде – первый грунтовый турнир с 2016 года, на котором выступил Федерер.

26 мая в Париже стартует главное грунтовое событие сезона – «Ролан Гаррос». Федерер примет участие в турнире.

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