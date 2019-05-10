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Тим ушел с матчболов против Федерера и не пустил швейцарца в полуфинал
Швейцарец взял первый сет, но затем наступило время Тима.
Австриец Доминик Тим выиграл у швейцарца Роджера Федерера в матче 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Мадриде – 3:6, 7:6(11), 6:4.
Игра продолжалась 2 часа 12 минут. Федерер выполнил 6 подач навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. На счету Тима 8 эйсов, одна двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 12.
На тай-брейке второго сета Тим уступал 0:3, а затем отыграл два матчбола.
- В полуфинале соперником Доминика Тима станет Новак Джокович, который без борьбы прошел Марина Чилича после невыхода хорвата на корт из-за недомогания.
- «Мастерс» в Мадриде – первый грунтовый турнир с 2016 года, на котором выступил Федерер.
- 26 мая в Париже стартует главное грунтовое событие сезона – «Ролан Гаррос». Федерер примет участие в турнире.
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