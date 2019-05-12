Грек Стефанос Циципас вышел в финал «Мастерса» в Мадриде благодаря победе над хозяином корта и главным фаворитом Рафаэлем Надалем – 6:4, 2:6, 6:3.

Циципас лучше подавал: 5 эйсов против 1 у Рафы. Оба соперника по разу допустили двойные ошибки. Стефанос реализовал 6 брейк-пойнтов из 14, Надаль – 5 из 16.

Циципас впервые обыграл Рафу после трех поражений в личных встречах – 1-3.

В финале Стефанос сыграет с Новаком Джоковичем. Для Циципаса этой второй финал на «Мастерсах».

Надаль проиграл третий грунтовый турнир в сезоне-2019.

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