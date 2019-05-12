Первая ракетка мира Новак Джокович завоевал первый титул за три месяца, победив в финале мадридского «Мастерса» Стефаноса Циципаса со счетом 6:4, 6:4.

За 1 часа 33 минуты Новак дважды подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. У Циципаса 1 эйс, 1 двойная и 0 брейков.

В личном противостоянии счет сравнялся – 1-1.

Джокович завоевал 74-й титул в карьере и второй в сезоне-2019.

Для сербского теннисиста это 33-й выигранный «Мастерс», он повторил рекорд Рафаэля Надаля.

Циципас во второй раз сыграл в финале серии АТР-1000 и снова проиграл.

Качай приложение Eurosport для iOS или Android