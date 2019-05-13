Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал три подряд поражения в полуфиналах грунтовых турниров.

«Мне кажется, происходящее сейчас нормальнее того, что происходило последние 14 лет. Думаю, впереди у меня еще есть теннис, у меня еще есть время. Я постараюсь выигрывать турниры, которые мне не удавалось взять в этом году. Для этого мне нужно быть в форме и правильно играть на высоком уровне. Если получится, у меня будет возможность побороться за такие титулы. И до конца года у меня есть еще два грунтовых турнира. Посмотрим, что там произойдет.

Теннис – это победы и поражения. Я много выигрывал на грунте, но в этом году это не так. Я был очень близок, но мне не удается победить. Нужно просто принять это. Мне кажется, по ходу карьеры я очень естественно принимал победы, с поражениями поступлю так же. Можно искать оправдания и упущенные возможности, но самое важное – хорошая игра. Если бы я сыграл на хорошем уровне, то победил. Я не сыграл так хорошо, как хотел.

Это поражение, упущенная возможность выйти в финал важного турнира, отличного турнира. Я не создал для Циципаса ощущение, что он будет страдать от моих ударов с форхенда. Если честно, многое определила моя игра. Он молодой и талантливый, очень прибавляет. Но я бы не проиграл этот матч, если бы играл на уровне финала Барселоны в 2018 году или Австралии в начале этого сезона. Может быть, я ошибаюсь, но у меня такое ощущение», – цитирует 32-летнего Надаля ATP Tour.

В Мадриде Надаль уступил Циципасу, в Монте-Карло – Фоньини, в Барселоне – Тиму.

Испанец занимает второе место в текущем рейтинге ATP.

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