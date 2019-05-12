Циципас баловался укороченными, менял тактику, но не предотвратил триумф Джоковича

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Australian Open-2017. Мужчины. Финал
Новак Джокович победил Стефаноса Циципаса со счетом 6:3, 6:4 в финале Мадрида.
Стефанос Циципас опять сделал Рафе больно.
Ноле проиграл два предыдущих матча Доминику, но взял реванш.
Горячий удар от Ноле в полуфинале Мадрида.
Австриец избавил Новака Джоковича от проблем.
Испанец встретится с Вавринкой в четвертьфинале.
Швейцарец забрал тяжелую встречу, хотя начиналось все так легко.
Карен остановился во втором раунде турнира ATP в Мадриде.
Карен вышел в третий раунд «Мастерса» в Мадриде.