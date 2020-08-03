Следующий – US Open?

Организаторы грунтового турнира «Мастерс» в Мадриде объявили об отмене соревнований в 2020 году из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Он изначально должен был пройти с 12 по 20 сентября, но после консультаций с министерством здравоохранения Испании и Национальным спортивным советом отказались от его проведения.

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«На последней встрече 29 июля из-за новой вспышки COVID-19 в Мадриде организаторы Mutua Madrid Open высказали тревогу о возможности проведения турнира без опасности за здоровье теннисистов, болельщиков и сотрудников. В связи со сложившейся ситуацией руководство Mutua Madrid Open обратилось к замминистра здравоохранения Испании Антонио Сапатеро и получило рекомендации не проводить соревнования из-за роста случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Поскольку в ближайшие недели невозможно предоставить гарантии об изменениях в положительную сторону, организаторы хотели бы своевременно донести это сообщение до зрителей. В свете рекомендаций компетентных органов здравоохранения и с учетом сложной ситуации, вызванной COVID-19, руководство анализирует и рассматривает все возможные варианты, при этом акцентирует внимание на гарантиях безопасности для всех участников.

Итоговое решение о проведении Mutua Madrid Open в 2020 году огласят обладатели лицензии турнира, Ион Цириак и компания Super Slam Ltd», – говорится в пресс-релизе.

Сезон-2020 после пандемии официально возобновился турниром WTA в итальянском Палермо, стартовавшим в понедельник, 3 августа.

US Open после переносов из-за коронавируса должен начаться в Нью-Йорке 31 августа.

Грунтовый сезон после отмены «Мастерса» в Мадриде будет состоять из турнира в Риме и «Ролан Гаррос». Они пройдут в конце сентября.

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