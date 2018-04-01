Карен Хачанов и Андрей Рублев проиграли братьям Брайанам финал «Мастерса» в Майами

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев проиграли в финале парного турнира серии «Мастерс» в Майами Бобу и Майку Брайанам со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 4:10.

Матч продолжался 1 час и 32 минуты. Игра проходила в равной борьбе до чемпионского тай-брейка, в котором у россиян перестала получаться подача (29% попаданий первым мячом, в первой партии – 78%, во второй – 61%).

Братья Брайаны завоевали 115-й титул в карьере.

Андрей Рублев занимает 34-е место в рейтинге ATP, Карен Хачанов – 41-е.

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