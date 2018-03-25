25.03.18 - Tennis Center at Crandon Park
Х. Дель ПотроХуан Мартин Дель Потро
Не ранее
18:00
К. НисикориКэй Нисикори
ATP Masters Майами • 3-й раунд
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Хуан Мартин Дель Потро - Кэй Нисикори
ATP Masters Майами - 25 марта 2018

Это Теннис, и это Майами! Следите за матчем Хуан Мартин Дель Потро – Кэй Нисикори на Eurosport.ru! Игра начинается в 18:00 25 марта 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Хуан Мартин Дель Потро и Кэй Нисикори, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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