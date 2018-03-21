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Мартон Фучович - Максимилиан Мартерер
ATP Masters Майами - 21 марта 2018
Это Теннис, и это Майами! Следите за матчем Мартон Фучович – Максимилиан Мартерер на Eurosport.ru! Игра начинается в 18:00 21 марта 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Мартон Фучович и Максимилиан Мартерер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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