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Мартон Фучович - Максимилиан Мартерер

ATP Masters Майами - 21 марта 2018

Это Теннис, и это Майами! Следите за матчем Мартон Фучович – Максимилиан Мартерер на Eurosport.ru! Игра начинается в 18:00 21 марта 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Мартон Фучович и Максимилиан Мартерер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.