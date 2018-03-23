Онлайн

Максимилиан Мартерер - Григор Димитров

ATP Masters Майами - 23 марта 2018

Это Теннис, и это Майами! Следите за матчем Максимилиан Мартерер – Григор Димитров на Eurosport.ru! Игра начинается в 18:00 23 марта 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Максимилиан Мартерер и Григор Димитров, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.