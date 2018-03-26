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Танаси Коккинакис - Фернандо Вердаско

ATP Masters Майами - 26 марта 2018

Это Теннис, и это Майами! Следите за матчем Танаси Коккинакис – Фернандо Вердаско на Eurosport.ru! Игра начинается в 18:00 26 марта 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Танаси Коккинакис и Фернандо Вердаско, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.