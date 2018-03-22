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В Пэра вселился Федерер, француз выдал серию обводящих и доказал, что он тоже всемогущий

В Пэра вселился Федерер, француз выдал серию обводящих и доказал, что он тоже всемогущий
Eurosport

1 час назадОбновлено 51 мин. назад

Француз выделяется не только за пределами корта.

В матче первого круга турнира в Майами француз Бенуа Пэр обыграл Мишу Зверева со счетом 1:6, 6:1, 6:2.

По ходу игры Бенуа выдал несколько крутейших ударов, которые украсят итоговую подборку лучших моментов турнира.

  • Во втором круге Бенуа сыграет с Новаком Джоковичем.
  • Пэр занимает 47 место в рейтинге ATP.

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