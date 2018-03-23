Eurosport
Багдатис и Дональдсон сочинили настолько безумный розыгрыш, что ты точно потеряешь дар речи
Это конечно шоу.
Киприот Маркос Багдатис и американец Джаред Дональдсон выдали огненный матч в первом круге «Мастерса» в Майами, завершившийся победой второго – 6:3, 6:4.
В дебюте второго сета соперники произвели на свет гениальный розыгрыш, который украсит хайлайты турнира: соперники кололи друг друга острыми ударами, свечками и выстрелами из угла в угол. Шикарным ударом по линии очко забрал Багдарис.
- Во втором круге Дональдсон сыграет против Фелисиано Лопеса.
- Турнир в Майами – второй ровня «Мастерс» в сезоне-2018.
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