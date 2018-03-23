«Тебе лучше заткнуться ***** [вообще]». Даниил Медведев наехал на Стефаноса Циципаса после матча

Российский теннисист Даниил Медведев высказал Стефаносу Циципасу по поводу его поведения на корте в матче первого круга турнира в Майами .

«Тебе лучше заткнуться ***** [вообще]. Смотри на меня. У тебя какие-то проблемы? Срочно понадобилось на пять минут в туалет? Не считаешь нужным извиняться после рикошетов и при этом считаешь себя хорошим парнем?» – обратился Медведев к греку.

Между игроками встал судья, и Даниил высказывал претензии уже арбитру: «Это он начал. Сказал «****** [чертов] русский» – это нормально? Я высказал ему это, потому что он не умеет драться. Он мелкий человек. У меня не было проблем, когда он молчал, но если он что-то говорит и ищет конфликт, то пусть посмотрит на меня». Видео инцидента можно посмотреть здесь.

Медведев обыграл Циципаса со счетом 2:6, 6:4, 6:2 и вышел на Александра Зверева из Германии.

Даниил не в первый раз показывает непростой характер. После проигранного матча на Уимблдоне-2017 он высыпал монеты из кошелька перед судьей Марианой Алвеш, за что позже получил штраф.

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