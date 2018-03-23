Новак Джокович проиграл три матча подряд впервые с 2007 года

Новак Джокович проиграл Бенуа Пэру во втором круге «со счетом 3:6, 4:6 и прервал серию из 16 побед подряд на Мастерсе» в Майами.

Джокович продержался 1 час 7 минут, провел 2 подачи на вылет, реализовал 1 брейк-пойнт и допустил 3 двойные ошибки. Пэр ответил 9 эйсами и 4 брейками при 2 двойных.

Счет в личном противостоянии стал равным – 1-1.

В третьем круге мстить Пэру за соотечественника будет Филип Крайинович.

Ноле проиграл три матча подряд. В последний раз такой ужас творился с ним в 2007 году.

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