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Новак Джокович проиграл три матча подряд впервые с 2007 года

Джокович проиграл три матча подряд впервые с 2007 года
Eurosport

48 мин. назад

Серб уступил Бенуа Пэру в Майами.

Новак Джокович проиграл Бенуа Пэру во втором круге «со счетом 3:6, 4:6 и прервал серию из 16 побед подряд на Мастерсе» в Майами.

Джокович продержался 1 час 7 минут, провел 2 подачи на вылет, реализовал 1 брейк-пойнт и допустил 3 двойные ошибки. Пэр ответил 9 эйсами и 4 брейками при 2 двойных.

Счет в личном противостоянии стал равным – 1-1.

  • В третьем круге мстить Пэру за соотечественника будет Филип Крайинович.
  • Ноле проиграл три матча подряд. В последний раз такой ужас творился с ним в 2007 году.

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