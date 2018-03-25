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Роджер Федерер слетел уже во втором раунде, Рафаэль Надаль снова станет первой ракеткой мира
Швейцарец проиграл два матча подряд впервые с 2014 года.
Роджер Федерер неожиданно проиграл 175-й ракетке мира Танаси Коккинакису во втором круге «Мастерса» в Майами – 6:3, 3:6, 6:7(4).
За 2 часа 21 минуту Федерер выполнил 9 подач навылет, реализовал 1 брейк-пойнт и допустил 3 двойные ошибки. Коккинакис ответил 7 эйсами и 1 брейком при 7 двойных.
Танаси повел в противостоянии с 20-кратным победителем «Шлемов» – 1:0.
- В третьем круге австралиец сыграет с Фернандо Вердаско.
- Роджер не защитил титул, потерял 990 рейтинговых очков и с понедельника уступит лидерство Рафаэлю Надалю, который пропускает «Мастерс» в Майами.
- Федерер впервые с 2014 года проиграл два матча подряд.
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