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Роджер Федерер слетел уже во втором раунде, Рафаэль Надаль снова станет первой ракеткой мира

Федерер слетел уже во втором раунде, Надаль снова станет первой ракеткой мира
Eurosport

46 мин. назадОбновлено 33 мин. назад

Швейцарец проиграл два матча подряд впервые с 2014 года.

Роджер Федерер неожиданно проиграл 175-й ракетке мира Танаси Коккинакису во втором круге «Мастерса» в Майами – 6:3, 3:6, 6:7(4).

За 2 часа 21 минуту Федерер выполнил 9 подач навылет, реализовал 1 брейк-пойнт и допустил 3 двойные ошибки. Коккинакис ответил 7 эйсами и 1 брейком при 7 двойных.

Танаси повел в противостоянии с 20-кратным победителем «Шлемов» – 1:0.

  • В третьем круге австралиец сыграет с Фернандо Вердаско.
  • Роджер не защитил титул, потерял 990 рейтинговых очков и с понедельника уступит лидерство Рафаэлю Надалю, который пропускает «Мастерс» в Майами.
  • Федерер впервые с 2014 года проиграл два матча подряд.

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