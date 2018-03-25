Eurosport
Роджер Федерер исполнил у сетки королевский удар из-за спины, но он ему не помог
Ни в розыгрыше, ни во всем матче.
Рождер Федерер в матче второго круга турнира в Майами против Танаси Коккинакиса исполнил эффектный удар из-за спины.
Правда, эффектно – не значит эффективно. Австралиец следующим ударом легко обвел Роджера и выиграл очко.
- Матч у Федерера тоже не задался: взяв первую партию, он уступил Коккинакису со счетом 6:3, 3:6, 6:7.
- Швейцарец потерял еще и первую строчку рейтинга ATP. С новой недели его возглавит Рафа Надаль.
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