Ник Кирьос и другие теннисисты встретились с учениками, пострадавшими во флоридском теракте

Ученики флоридской школы Марджори Стоунман Дуглас, где 14 февраля произошло массовое убийство (погибли 17 человек), посетили турнир в Майами.

В поддержку учеников прошла церемония, в которой приняли участие теннисисты и теннисистки, одетые в специальные футболки #msdstrong. Доходы от продажи этих футболок пойдут в фонд помощи выжившим в трагедии.

Самым активным оказался Ник Кирьос, который потренировался с учениками Марджори Стоунман Дуглас и подарил им форму Nike и наушники Beats.

Nike и Beats – спонсоры Кирьоса. Кстати, кроме основных подарков, он раздал компрессионные рукава всем, кто выиграл у него очко.

В 3-м раунде турнира в Майами Кирьос сыграет против итальянца Фабио Фоньини.

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