Eurosport
Ник Кирьос и другие теннисисты встретились с учениками, пострадавшими во флоридском теракте
Доброе дело всегда поощряется.
Ученики флоридской школы Марджори Стоунман Дуглас, где 14 февраля произошло массовое убийство (погибли 17 человек), посетили турнир в Майами.
В поддержку учеников прошла церемония, в которой приняли участие теннисисты и теннисистки, одетые в специальные футболки #msdstrong. Доходы от продажи этих футболок пойдут в фонд помощи выжившим в трагедии.
Самым активным оказался Ник Кирьос, который потренировался с учениками Марджори Стоунман Дуглас и подарил им форму Nike и наушники Beats.
- Nike и Beats – спонсоры Кирьоса. Кстати, кроме основных подарков, он раздал компрессионные рукава всем, кто выиграл у него очко.
- В 3-м раунде турнира в Майами Кирьос сыграет против итальянца Фабио Фоньини.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте