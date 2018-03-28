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Хуан Мартин Дель Потро поглумился над Филипом Крайиновичем и вышел на Милоша Раонича в Майами

Дель Потро поглумился над Крайиновичем и вышел на Раонича
Eurosport

34 мин. назадОбновлено 23 мин. назад

Аргентинец не испытал проблем.

Аргентинец Хуан Матрин Дель Потро обыграл в четвертом круге турнира в Майами Филипа Крайиновича из Сербии со счетом 6:4, 6:2.

Аргентинец уложился в 83 минуты, за которые сделал 7 эйсов при одной двойной ошибке и взял 4 подачи соперника. У серба 1 эйс, 2 двойные и 1 реализованный брей-пойнт.

  • За выход в полуфинал Хуан Мартин поспорит с Милошем Раоничем из Канады.
  • Счет в личных встречах у соперников равный – 2-2.

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