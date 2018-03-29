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Джон Изнер выиграл все очки на своей подаче, кроме одного, и вышел в полуфинал
Идеальный матч от американца.
Американец Джон Изнер обыграл в четвертьфинале турнира в Майами корейца Хён Чона со счетом 6:1, 6:4.
Матч продолжался всего 68 минут. Изнер выиграл 31 или 32 очков на своей подаче, сделал 13 эйсов и ни одной двойной ошибки и взял три подачи соперника. Чон сделал 3 эйса, 4 двойные и не реализовал единственный брейк-пойнт.
- В 1/2 финала Джон сыграет с Хуаном Мартином дель Потро.
- Счет личных встреч – 6-3 в пользу аргентинца.
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