Хуан Мартин дель Потро выиграл 15-й матч подряд и прошел в полуфинал турнира в Майами

Аргентинский теннисист Хуан Мартин дель Потро вышел в полуфинал турнира в Майами, обыграв Милоша Раонича – 5:7, 7:6, 7:6.

Матч продолжался почти три часа – 2 часа 52 минуты. Раонич сделал в три раза больше эйсов (18 против 6), чаще ошибался на подаче (5 двойных против 3), и сделал больше брейков (3 против 2), но ключевым моментом стала игра на тай-брейках. В обоих борьбы не получилось – Дель Потро выиграл их со счетом 7:1 и 7:3.

Дель Потро выиграл 15 матчей подряд. До турнира в Майами он уже взял титулы в Акапулько и Индиан-Уэллсе.

В полуфинале аргентинец сыграет с Джоном Изнером из США.

Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube