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Хуан Мартин дель Потро выиграл 15-й матч подряд и прошел в полуфинал турнира в Майами

Дель Потро выиграл 15-й матч подряд и прошел в полуфинал турнира в Майами
Eurosport

1 час назадОбновлено 53 мин. назад

Победа в почти трехчасовом марафоне с двумя тай-брейками.

Аргентинский теннисист Хуан Мартин дель Потро вышел в полуфинал турнира в Майами, обыграв Милоша Раонича – 5:7, 7:6, 7:6.

Матч продолжался почти три часа – 2 часа 52 минуты. Раонич сделал в три раза больше эйсов (18 против 6), чаще ошибался на подаче (5 двойных против 3), и сделал больше брейков (3 против 2), но ключевым моментом стала игра на тай-брейках. В обоих борьбы не получилось – Дель Потро выиграл их со счетом 7:1 и 7:3.

  • Дель Потро выиграл 15 матчей подряд. До турнира в Майами он уже взял титулы в Акапулько и Индиан-Уэллсе.
  • В полуфинале аргентинец сыграет с Джоном Изнером из США.

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