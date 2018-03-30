Getty Images

Джон Изнер победил Хуана Мартина дель Потро и вышел в финал «Мастерса» в Майами

Изнер победил Дель Потро и вышел в финал
Eurosport

25 мин. назад

Американец возвращается в топ-10 рейтинга.

Джон Изнер одолел Хуана Мартина дель Потро в полуфинале турнира в Майами – 6:1, 7:6(2). Матч продлился 1 час 25 минут.

Американец больше чем в в три раза опередил соперника по эйсам (13-4), допустил меньше двойных (1-3) и реализовал 2 из 3 брейк-пойнтов. У Дель Потро ни одного.

  • В финале Изнер встретится с победителем другого полуфинала Александр Зверев – Пабло Каррено.
  • Для Джона это четвертый выход в финал «Мастерса» в карьере.
  • По итогам турнира американец вернется в топ-10 рейтинга ATP.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Sponsored content
Смотрите сейчас

Видео - Вратарь «Бостона» вмазал полевому «Тампы» и начал массовую драчку

03:34
Популярные видео
Кросби уработал «Нью-Джерси», будто у него в руках была бейсбольная бита, а не клюшка
1 796 просмотров12 ч
Полиция стиля. Федерер выглядит круто не только на корте
3 498 просмотров13 ч
А еще вам может понравиться