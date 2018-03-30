Джон Изнер победил Хуана Мартина дель Потро и вышел в финал «Мастерса» в Майами

Джон Изнер одолел Хуана Мартина дель Потро в полуфинале турнира в Майами – 6:1, 7:6(2). Матч продлился 1 час 25 минут.

Американец больше чем в в три раза опередил соперника по эйсам (13-4), допустил меньше двойных (1-3) и реализовал 2 из 3 брейк-пойнтов. У Дель Потро ни одного.

В финале Изнер встретится с победителем другого полуфинала Александр Зверев – Пабло Каррено.

Для Джона это четвертый выход в финал «Мастерса» в карьере.

По итогам турнира американец вернется в топ-10 рейтинга ATP.

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