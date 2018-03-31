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Александр Зверев сыграет в финале «Мастерса» в Майами
Немец идет за третьим титулом АТР-1000.
Александр Зверев разобрался с Пабло Каррено-Бустой в полуфинальном матче «Мастерса» в Майами – 7:6(4), 6:2. Встреча продолжалась 1 час 28 минут.
Александр выполнил 10 подач навылет, реализовал 2 брейк-пойнта и допустил 2 двойные ошибки. У испанца 3 эйса и 3 двойные.
Прежде Зверев и Каррено-Буста не встречались.
- В финале Зверева ждет Джон Изнер.
- Зверев сыграет в финалах «Мастерсов» в третий раз в карьере, Изнер – в четвертый. Немец все предыдущие финалы выиграл, Изнер – проиграл.
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