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Джон Изнер сделал Александра Зверева и выиграл первый «Мастерс» в карьере

Изнер сделал Зверева и выиграл первый «Мастерс» в карьере
Eurosport

26 мин. назад

В 32 года американец завоевал самый крупный титул в жизни.

Джон Изнер нанес поражение Александру Звереву в финале «Мастерса» в Майами – 6:7(4), 6:4, 6:4. Рубка продолжалась 2 часа 29 минут.

Изнер 18 раз подал навылет, допустил 2 ошибки на подаче и реализовал 2 брейк-пойнта из 12. Зверев сделал 10 эйсов, заработал 3 брейк-пойнта, но ни одного не реализовал, а еще допустил 6 двойных.

Зверев по-прежнему лидирует в личном противостоянии с Изнером – 3-1.

  • Александр впервые оступился в решающем матче «Мастерсов». 2 предыдущих финала он выиграл.
  • Изнер завоевал 13-й и самый крупный титул в карьере. Прежде Джон побеждал только на турнирах серии АТР-250.
  • Победа принесла американцу 1,340 млн долларов призовых.

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