Надалю надо выиграть 3 турнира подряд, чтобы не пустить Федерера в лидеры рейтинга

9 апреля в АТР-туре стартует грунтовый сезон, и для первой ракетки мира Рафаэля Надаля начнется крайне напряженный период.

Вплоть до середины мая Рафе предстоит защищать титулы на «Мастерсах» в Монте-Карло и Мадриде (по 1000 очков) и уместившемся между ними турнире в Барселоне (500 очков). Любое поражение автоматически обернется для испанца потерей лидерства в мировом рейтинге в пользу Роджера Федерера.

Первую неудачу Рафа может позволить себе не раньше третьего круга «Мастерса» в Риме, стартующего 13 мая. Но следом Надаль будет защищать 2000 очков на «Ролан Гаррос».

Всего Надалю предстоит защищать на грунте 4680 очков, в то время как Роджер второй сезон подряд пропускает грунтовый сезон и не теряет ничего.

Надаль пропустил два месяца из-за травмы и вернется в матче с Германией в Кубке Дэвиса 6-8 апреля.

«Ролан Гаррос» пройдет 27 мая – 10 июня.

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