Австралийская теннисистка Эшли Барти обыграла в финале турнира WTA в Бирмингеме Юлию Гёргес – 6:3, 7:5.

Благодаря победе Барти станет 27-й в истории рейтинга WTA первой ракеткой мира.

2019 год Эшли встречала 15-й ракеткой мира. В нынешнем сезоне она выиграла первый мэйджор в карьере – «Ролан Гаррос». Кроме того, Барти стала чемпионкой Майами – она выиграла по титулу на всех трех покрытиях.

Эшли – первая австралийка с 1976 года, которая займет высшую строчку рейтинга. Тогда женским теннисом две недели правила Ивонн Гулагонг.

Победа в Бирмингеме – шестой титул в карьере Барти.

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