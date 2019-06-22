Чешская теннисистка Петра Квитова рассказала, как пережила нападение на нее в декабре 2016 года.

«Моей главной целью было просто оставаться обычной. Я была той же теннисисткой и девушкой, а не жертвой. Конечно, у меня случались моменты, когда было действительно плохо, но это же нормально. Хочу запомниться игрой в теннис, а не потому что на меня кто-то напал.

Я очень долго никуда не выходила. Оставалась с людьми, которых знала, особенно с семьей, потому что никому больше не доверяла. И это худшее, что со мной происходило после того случая. Сейчас я не доверяю людям, особенно мужчинам. Наверное, поэтому я ни с кем не встречаюсь. Я доверяю тем, кого давно знаю, и не доверяю тем, с кем знакома не так давно. Я не могу ездить в такси с мужчинами. В городе или на улице передвигаюсь бегом. Иногда меня охватывает гигантский страх, когда кто-то стоит за спиной. Это тяжело.

Я была у психотерапевта и, мне кажется, это помогло. Сейчас я не прохожу терапию. Не думаю, что была настолько доверчивой. В путешествиях я никогда не знала, кто придет ко мне домой. Для меня было обычным делом открыть дверь незнакомцу, потому что это могли быть допинг-офицеры.

Когда нападавшего поймали, мне стало немного легче. Всегда хотела, чтобы он оказался в тюрьме. После того как я пошла в суд и дала показания, почувствовала себя лучше. Но отвечать на вопросы следователей было страшно. Никому не пожелаю», – рассказала Квитова в интервью The Guardian.

В декабре 2016-го неизвестный мужчина напал на Петру у нее дома и приставил к горлу теннисистки нож. Она обхватила лезвие обеими руками и серьезно поранила кисть. Нападавший забрал у Квитовой 10 тысяч чешских крон (440 долларов) из сумки.

33-летнего Радима Зондру поймали спустя 12 месяцев после нападения. В марте 2019-го его приговорили к восьми годам тюрьмы.

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