3 ноября на «Мастерсе» в Париже проходят матчи 1/16 финала. К вечеру из российских теннисистов в сетке остался лишь Даниил Медведев: ему предстоит встреча с Ильей Ивашко из Белоруссии.

Первым зачехлил ракетку Аслан Карацев – он выбыл еще двумя днями ранее, в первом же круге. Аслан уступил представителю США Себастьяну Корде со счетом 2:6, 7:6 (9), 6:7 (5). Встреча продлилась 2 часа 55 минут. Аслан 5 раз подал навылет, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. На счету Корды – 11 эйсов, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 17.

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Уже в следующем раунде разочарование постигло Андрея Рублева. Его обидчиком стал 26-й номер мирового рейтинга Тэйлор Фритц из США. Встреча закончилась со счетом 5:7, 6:7 2), продлившись 1 час 21 минуту. Рублев 8 раз подал навылет, избежал двойных ошибок и не реализовал единственный имевшийся у него брейк-пойнт. У американца – 12 эйсов, 1 двойная ошибка и стопроцентная реализация брейк-пойнтов: 1 из 1.

Рублев в ходе матча сломал ракетку об ногу, за что был оштрафован на розыгрыш. Это случилось на тай-брейке второго сета, а потому штраф превратился в набранное Фритцем очко – счет стал 5:1 в его пользу.

Андрей тщетно пытался оспорить решение: «Я же не испортил корт, я лишь навредил себе». Судья оказался непреклонен: «Я не говорил об испорченном корте. Для предупреждения достаточно сломать ракетку».

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Чуть позже билет домой оформил Карен Хачанов. Он бился с Григором Димитровым три сета, но по ходу игры болгарин все больше и больше напоминал того теннисиста, которого в середине десятых считали наследником Роджера Федерера – 6:4, 2:6, 0:6. Бой длился 1 час 58 минут. Хачанов 10 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт. На счету Димитрова – 6 эйсов, ни одной двойной ошибки и 5 реализованных брейк-пойнта из 14.

Экс-бойфренд Серены Уильямс и Шараповой рассказал, как переломил ход матча:

«Мне кажется, у меня было очень мало времени между матчами. Я проснулся немного уставшим – не отказался бы поспать еще несколько часов. Но ничего не поделаешь, нужно было справляться с обстоятельствами. После первого сета я рассердился, начал играть более свободно. А после второго уже словил волну, хорошо двигался, что в итоге дало отличный результат», – заявил он.

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Потери дня пополнил и третий номер мира, грек с русскими корнями Стефанос Циципас, который из-за травмы правого локтя снялся с матча против Алексея Попырина при счете 2:4. Такого в карьере Стефа еще не было.

«Я был вынужден сняться. Это мера предосторожности перед следующим турниром, который для меня важнее всего. У меня уже давно есть проблемы с рукой. В последние недели ситуация усугублялась, так что мне показалось правильным ее поберечь. Я умею справляться с этой проблемой, но это трудно делать, если играешь и тренируешься каждый день. Сейчас я займусь лечением. Постараюсь привлечь лучших специалистов. Я должен восстановиться на 100%», – пояснил он.

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