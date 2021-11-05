Даниил Медведев и Новак Джокович – хедлайнеры 2021-го. Серб едва не переписал историю тенниса, но оступился на US Open, русский забрал американский мэйджор и оформил первый для страны за 16 лет «Шлем». Объединяют их не только результаты, но и отношения, которые зародились в Монако в 2015-м: тогда Даня цеплялся за пятую сотню, а Новак уже брал 10-й «ТБШ». После были первые битвы на Кубке Дэвиса, дружеские чартеры, совместные тренировки и длинная пауза. Недавно топы вновь объединились.

Первый спарринг и личный чартер. Как все начиналось

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19-летний ноунейм из России только закончил распаковывать коробки в новой квартире в Монако, когда его вызвали на корт в Академии Патрика Муратоглу. Юный Дэн совсем не ожидал увидеть у сетки 1-ю ракетку мира. Непобедимому Новаку Джоковичу со свеженьким трофеем Уимблдона тем утром он и подкидывал мячики в паре с греком Стефаносом Циципасом. Серб остался доволен тренировкой: даже отвесил русскому пару комплиментов. Впечатлительный малый надолго запомнил встречу, ведь именно о ней на Australian Open-2021 Медведев и рассказал.

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«Я впервые тренировался с Новаком, когда стоял 500-м или 600-м в мире. Он был первым. И мне казалось, что он даже не будет со мной разговаривать. Для меня он был богом. Я очень стеснялся и молчал, а он спрашивал, да и вообще говорил со мной как с другом. Я очень удивился. Ты не изменился с того момента – такой же классный парень и отличный человек».

Новак Джокович и Даниил Медведев Фото: Getty Images

Проникновенный спич заставил прослезиться не только «Род Лэйвер Арену», но и самого Новака Джоковича – он стоял рядом, потирая щеку и 9-й гранд-слэм Австралии. Ведь за шесть лет, что Даниил в ATP, соперники встречались вне турниров очень редко – молчали ленты твиттера и инстаграма. А потому, казалось, случайное пересечение в 2015-м будущих №1 и №2 мирового рейтинга больше никогда не повторится.

«Мы раньше больше тренировались вместе, ты мне не звонишь последние несколько лет. Но приятно слышать, что ты помнишь прошлое», – в шутку укорил серб Даниила.

Новак по праву кинул обидку – в прошлом они пересекались намного чаще. В феврале 2017-го 20-летний Даня играл с Джоковичем в 1/8 финала Кубка Дэвиса и даже взял у того первый сет, но уступил два следующих, а потом и вовсе снялся из-за судорог. Только россиянину запомнилась не резвая стартовая партия на главном командном турнире, а предложение серба днем ранее подбросить его на чартерном рейсе до Белграда, где турнир и проходил.

«Как-то они тренировались, и вдруг Новак сам говорит ему: «Ты же летишь в Белград на матч Кубка Дэвиса Сербия – Россия?» И пригласил на свой частный самолет. Это всех удивило, ведь Даня еще не был заметным теннисистом. Так они стали более близки», – вспомнила историю о сыне мама Медведева Ольга.

Два года спустя карусель хайлайтов русско-сербского союза пополнилась еще одним моментом. К парижскому Берси Новак уже знал не только Даниила, но и все семейство Медведевых – к ним он обращался по-русски и без акцента. В 2019-м Джокович дошел до финала, и родственники восходящей звезды решили максимально поддержать сербского друга: они заявились на матч полным составом, но не досчитались одного билета. Так что отец Даниила Сергей, долго не думая, напрямую спросил о лишнем у Новака, которого заметил в подтрибунке. «Дайте папе билет!», – отреагировал на запрос серб. Следующие два часа Медведевы наблюдали за победным финалом Ноле из вип-ложи.

Новак Джокович Фото: Getty Images

Теннисисты перестали видеться, как только Даня начал теснить парней в топ-10, а потом и вовсе стал угрозой для первой ракетки мира. Хотя оба – резиденты Монако и живут у Лазурного берега в паре минут друг от друга. Все условия для совместной работы есть, но вернулись они к спаррингу лишь в октябре 2021 года.

«С тех пор, как я вошел в первую десятку мирового рейтинга, я не тренировался с ним, я не знал, чего ожидать. И это была отличная тренировка – мы играли два часа, один сет, затем говорили 15-20 минут. Мне нравится разговаривать с ним, думаю, я могу сказать, что он мой друг. На самом деле, это редкость, когда первые два номера мирового рейтинга тренируются вместе», – отметил Медведев.

В теннисе такие пары, скорее, не редкость, а тенденция последних лет – топы часто спаррингуют друг с другом и между делом становятся добрыми приятелями. Союз на корте может обрести поддержку пиар-компаний и в будущем стать полноценным брендом. Как случилось с Федерером и Надалем. Бывшие №1 и №2 ATP в начале карьеры были на контрах, но популярность каждого и разные стили в игре заставили их задуматься о выгодном тандеме. Теперь Федаль – это не просто суперзвезда и 40 «Шлемов» на двоих, а глобальный бизнес. Необходимость может объединить и нынешних топов.

Вакцинация и слияние туров

Кто знал, что на сближение в 2021 году их подтолкнет ковид. И это в то время, когда пандемия максимально разобщила теннисный мир: боссы туров урезали календарь вдвое, перекрыли пути на турниры в Азию и решили пускать на матчи только вакцинированных фанатов. Жесткие правила коснулись сначала только персонала – организаторы не намекали теннисистам о прививках, никто во второй части сезона не вспоминал и о мучительных 14-дневных каникулах в отелях. Вакцинация – дело каждого: с таким посылом теннис закрывает 2021 год.

Новак Джокович Фото: Getty Images

Новый же стартует с жесточайших запретов – организаторы Australian Open уже выдвинули ультиматум: в 2022-м на континент не примут спортсменов без QR-кода. Премьер штата Виктория Дэниел Эндрю гнет свою линию: его совсем не смущают противоречивые заявления двух лучших теннисистов мира. Но в упертости чиновникам не уступает и серб. Под предлогом конфиденциальности персональной информации Джокович отказывается комментировать ситуацию о вакцинации, а год назад серб вовсе заявлял, что не намерен прививаться.

«В обществе сейчас царит разлад между теми, кто вакцинирован и кто нет, это не только в спорте. Это ужасно. Я придерживаюсь прежней позиции. Не буду раскрывать, вакцинировался или нет. Это частное дело, и я считаю этот вопрос неуместным», – поделился Джокович.

Под ударом не только 21-й «Шлем» серба, но и его соперник по двум хардовым финалам этого сезона Медведев. Русский еще весной уверял, что не планирует прививаться по медицинским причинам, но готов пойти на компромисс: отсидеть двухнедельный карантин.

«Если говорить конкретно про меня, не думаю, что буду прививаться – по своим медицинским причинам, детским, связанным именно с вакцинами. Но неизвестно, какие будут правила в разных странах в связи с турнирами, насколько серьезным будет требование. Естественно, я считаю, что это должен быть выбор каждого».

Так что провокационный пост Дани в инстаграме «Мы сделали это» пустил новую волну слухов: топы сдружились на волне борьбы с боссами турнира в Австралии или они сдались и пошли на попятную?

К тому же сражаться есть за что. Еще неделю назад министр здравоохранения Мартин Фоли пугал всех двухнедельными каникулами в государственных карантинных центрах, а министр спорта штата Мартин Пакула уверял, что обсуждения о вакцинации не завершены: итогового решения придется подождать.

«Мы все еще решаем, станет ли 14-дневный карантин достаточным условием для допуска непривитых иностранных спортсменов, или они вообще не смогут въехать в страну, и едва ли это решение будет принято ранее, чем через несколько недель».

Насколько позиция властей неизменна и повлияет ли на нее союз двух теннисистов – вопрос времени. Также как и слияние ATP и WTA, возможность которого стала реальна в условиях постлокдауна. Его задумал Роджер Федерер еще в 2020-м, дали добро и многие топы. Главный посыл: объединить верхушки туров под одним руководством, а не устраивать гендерные битвы в сетке.

Первым, кто в открытую пойдет против слияния, возможно, станет именно Джокович. Новак в 2020-м уже сформировал Ассоциацию профессиональных теннисистов внутри ATP и навряд ли отвернется ит идеи – к профсоюзу PTPA присоединились больше 30 игроков. Одна из основных целей кампании – защищать менее топовых теннисистов и повысить им призовые. А также добиться равных мужскому чеку выручек для WTA на «Мастерсах», турнирах категории 500 и 250.

Стефанос Циципас и Андрей Рублев Фото: Getty Images

Удачно, что в вопросе слияния представители нового поколения еще не приняли чью-то сторону. Медведев, Циципас, Андрей Рублев и Саша Зверев отмалчиваются и не берут инициативу в свои руки. Парням из нового поколения не особо интересны политические интрижки – молодежь сконцентрирована на себе. Но, возможно, увлекательные беседы с новым другом после возобновления тренировок повлияют на русского, и он примет нужное для серба решение. А дальше подтянутся и остальные.

Пока же единственный повод чувствовать Дане обязанным Новаку – чартерный рейс с личной аудиенцией. «Он сказал, что я ему должен один полет, когда буду в топ-10», – вспоминал российский теннисист. Поводов вернуть должок у Медведева теперь в разы больше – звезды наверняка планируют чаще проводить время вместе. Тем более столько всего нужно обсудить.

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