Европа изголодалась по теннису. После локдауна даже не самые именитые теннисисты собирают полные трибуны. Что уж говорить про четвертьфинал хедлайнера 2021 года Даниила Медведева и восходящей звезды, единственного француза в сетке «Мастерса» на этой стадии Юго Гастона: по ходу матча арену в Берси раз за разом накрывало волной шума. Так болельщики надеялись утопить шансы русского на полуфинал, но Даня всплыл и в этот раз. Он не боится толпы: будь то американцы, австралийцы или французы. У русского свой способ противостоять им – он отвечает жестами.

Эксцентричный Медведев всегда творчески подходит к этой задаче. Его эмоции будто атрофируются от криков и шума по ходу встречи, но после сложной победы Даня выдает мемный знак. В матче с Гастоном на любую его ошибку трибуны отвечали минутными овациями, да и Юго с радостью подначивал публику, питаясь аплодисментами. Угнетающей обстановкой воспользовался и русский: он переломил ход встречи в первом сете, уступая 4:5 и 0-40. А после оформленного брейка получил дозу уверенности и вытащил матч.

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Даниил Медведев Фото: Getty Images

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Так что после победного форхенда кроссом в противоположный угол русский сделал очередной подарок толпе – показал слоника. Он вальяжно вывернул оба кармана шорт и нарочито повернулся к толпе. Операторы трансляции специально не опустили камеру ниже пояса и упустили ритуал целиком, но любопытные фанаты следили за каждым движением Медведева, дорисовывая жест уже мысленно. Про слоника французы поняли все предельно четко, ведь всем известно, что находится у этого животного между ушами.

Ментальную войну со слишком буйными фанатами Медведев начал как только залетел в первую десятку и почувствовал уверенность в своих силах. За то время, что он в топе, Даниил собрал целую коллекцию таких жестов. Жертвой выходок стали американцы в 2019-м на US Open. Тогда он получил предупреждение за неспортивное поведение и отхватил еще одно за якобы слишком агрессивное отношение к болбоям. На этом россиянин не успокоился и высказал эмпайру за бурных фанатов. Медведев добил америкацев жестом – показал средний палец.

Со временем телодвижения Дани стали более изысканными. Он прикладывал палец к уху, якобы не в состоянии расслышать вой трибун, показывал осьминога, дефилируя по корту и размахивая руками. А счастливчики парижане на этом «Мастерсе» получили карикатурный французский поцелуй.

Медведев после победы над Новаком Джоковичем на USO-2021 также сделал жест, оказавшийся отсылкой к симулятору FIFA. Теннисист признавался, что давно рубится за «Баварию». «Ясно было, что надо как‑то отметить победу, но я хотел сделать это по-особенному. Я люблю играть в FIFA, люблю играть на PlayStation. Это празднование называется «мертвая рыба». Если ты хочешь как следует подразнить своего соперника в FIFA, то будешь часто это делать. Забил мяч. Счет 5:0 – и еще вот это вдогонку, – объяснил Даня на награждении. – Я как‑то говорил с парнями в раздевалке. Они играют в FIFA. И они такие: «Это легендарно». Ну вот так я и хотел закончить. Хотел сделать что‑то легендарное для себя. Не для того, чтобы попасть в газеты, мне все равно».

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Издевки Медведева над фанатами – это не только оригинальный ответ на бестактность толпы, но и эмоциональная защита. Иначе неконтролируемое поведение болельщиков может не только перевернуть матч, но и сломать ментально. Нечто подобное произошло днем ранее с молодым Карлосом Алькарасом в битве с тем же французом ранее – испанец проиграл сет со счета 5:0! «Непросто играть, когда трибуны против тебя. Я знал, что будет тяжело справиться, но не представлял, насколько. Я впервые оказался в такой ситуации, и было очень больно, потому что я не знал, как справиться с давлением».

Медведев избрал новый способ реагировать на раздражителя: теперь он не ломает ракетки и не огрызается с эмпайерами. Русский бьет соперника на корте, а затем стильно троллит болельщиков.

Медведев троллит фанатов, но к соперникам относится уважительно – даже к Циципасу. А еще Даня дружит с Джоковичем.

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