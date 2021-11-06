Российский теннисист и №2 ATP Даниил Медведев обыграл немца Александра Зверева (4-я ракетка мира) и вышел в финал «Мастерса» в Париже. На кортах Берси он впервые с финала USO встретится с Новаком Джоковичем.

Матч продолжался час и 20 минут. За это время Медведев 4 раза подал навылет, когда Зверев сделал 5 эйсов. Александр четыре раза оформил дабл-фолт, 0 – у русского.

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Соперник Даниила Джокович в тяжелейшем матче обыграл поляка Хуберта Хуркача – 6:3, 0:6, 6:7(5). Для Новака и Даниила решающий матч Парижа станет 3-м финалом двух первых ракеток мира. Каждый забрал по одному мэйджору.

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