Новак Джокович – теннисный Криштиану Роналду. Серб настолько велик, что чуть ли не каждый матч или турнир клепает новый рекорд.

Что Новак выиграл на этот раз?

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Новое достижение Ноле установил в тяжелейшем поединке с поляком Хубертом Хуркачем (10-я строчка в рейтинге ATP) в 1/2 финала «Мастерса» в Париже. Встреча растянулась на 2,5 часа и Новак вырвал путевку в финал лишь на решающем тай-брейке. И заодно гарантировал себе первую строчку рейтинга по итогам года.

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Ноле в седьмой раз в карьере завоевал звание первой ракетки мира в сезоне и превзошел рекорд Пита Сампраса, который становился лучшим шесть раз с период с 1993 по 1998 годы. Семь первых мест сербского чемпиона распределились на 11 последних сезонов – 2011-12, 2014-15, 2018 и 2020.

«Горд и безмерно счастлив. Очевидно, что это была одна из самых больших целей – закончить на первой строчке, – сказал Джокович. – Сделать это в рекордный седьмой раз и превзойти моего кумира детства Пита – это невероятно».

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Какие теперь цели у Джоковича?

Теннисные фанаты восхищаются долгой карьерой 40-летнего Федерера, но 34-летний Джокович впечатляет не меньше. Еще ни одному игроку в его возрасте не удавалось закончить год в ранге первой ракетки мира. Если бы не поражение в финале US Open-2021 от Даниила Медведева, то Ноле закончил бы год без поражений на «Шлемах» – о таком страдающие от многочисленных травм Надаль и Федерер даже не мечтали.

Сегодня много говорят о сходе Биг-3, но Новак не дает теннисным динозаврам вымереть. Благодаря ему в 17-й раз за последние 18 сезонов звание первой ракетки мира по итогам сезона завоевал один из тройки Ноле, Рафа, Роджер. Кроме того, в этом сезоне Джокович побил рекорд Федерера по количеству недель на первой позиции рейтинга – 348 (у швейцарца 310).

В следующем сезоне Новак ставит главной целью обойти Федерера и Надаля по мэйджорам, которых у великих игроков ровно по 20. На конец этого года у серба тоже остались задачи. Особенным станет финал Парижа против Даниила Медведева – Новак не только попытается взять рекордный шестой титул в «Берси», но и отомстить россиянину за отнятый шанс взять «Календарный шлем». Про Итоговый турнир тоже не будем забывать – возможно, Ноле и Даня сойдутся и на нем в финале. Старт совсем скоро – 14 ноября.

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Новак славится затяжками времени. У Медведева другие способы завестись – он троллит фанатов.

Пока Ноле и Даня шли к финалу в Париже, русские девушки впервые за 13 лет взяли кубок Кинг.

Финал «Мастерса» в Париже между Джоковичем и Медведевым – истинное наслаждение. Следи за текстовой трансляцией на Eurosport.

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