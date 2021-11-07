Российский теннисист Даниил Медведев в финале парижского «Мастерса» проиграл первой ракетке мира Новаку Джоковичу.

Встреча продолжалась 2 часа и 16 минут и завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:3 в пользу Новака. За это время Медведев оформил 7 эйсов, противник сделал 6 подач навылет. Медведев сделал 3 двойные ошибки, у серба – 2.

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Это вторая для серба победа над Медведевым в нынешнем сезоне, в феврале он обыграл Даниила в финале Australian Open.

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Для Новака Джоковича это первый титул серии «Мастерс» в 2021 году. Самым значимым достижением в сезоне стали три «ТБШ». Серб мог оформить «Карьерный шлем», но последний «Шлем» на USO у него отобрал Медведев.

Победа над Хубертом Хуркачем в 1/2 финала тысячника принесла сербу новый рекорд. Теперь он круче Пита Сампраса.

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