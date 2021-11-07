Новак Джокович с радостью бы обменял титул Парижа на упущенный американский мэйджор двумя месяцами ранее. Серб уже видел себя в учебниках истории: единственным теннисистом за полвека, кто собрал «Карьерный Шлем». Но в сентябре с планами на вселенское величие его обломал как раз Даниил Медведев. Русский осьминог смял Джоковича в трех партиях за счет острейшей и по месту первой физики и глубокого приема. Новак поработал над ошибками дома, а на корте, подобно хамелеону, подстроился под тактику Дэна. Джокович на финальный матч стал Медведевым – он решился на эксперименты в игре, и это сработало.

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Помог и домашний режим – Новак забыл о теннисе на два месяца и смотрелся свежее. Серб лишь разок прилюдно сгонял партию на тренировке в Монте-Карло с соперником по парижскому финалу. Все остальное время он посвятил отдыху и не мотался по турнирам. Новак давно не заглядывает на пятисотники, редко играет «Мастерсы»: победа в Берси – первая за год на этом уровне. Вылазка Даниила в Цинциннати и усталость сезона, напротив, задавили его в третьей партии, и он уже стоя пытался противостоять Ноле. Но темп матча не позволил такую роскошь, и тогда Даня поплатился двумя решающими брейк-пойнтами. В середине партии Джок нашел трещину в обороне соперника, забрал подачу, а затем удвоил отрыв до 5:2.

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Но в третьем сете серб лишь довел план до конца – тактически Медведев проиграл еще до решающей разборки. В предыдущей партии Новак изменил картину игры: стал подавать одни уходящие под права. Так он результативно выталкивал Медведева с корта и заканчивал розыгрыш быстрее – в 2-3 удара. Потому он и выиграл 45 из 57 мячей на первой.

Даниил Медведев Фото: Getty Images

Также серб при любой возможности бежал к сетке: рано встречал мяч и пробивал навылет. Таких прыжков к тросу у Ноле накопилось аж 27 против 9 у соперника. В финале US Open у Медведева получалось гасить подобные рывки обводящими, но сегодня они летели либо в трос, либо натыкались на ракетку Джоковича. Не работала и первая: 7 эйсов для рослого Дани в финале – безобидные в таком матче цифры. Возможно, на первую повлияло качество корта. Русский любит быстрый хард, но Париж в этом году вновь экспериментирует с покрытием: оно больше напоминает пески «Ролан Гаррос».

«В этом году корты супермедленные для крытого харда, особенно для Берси, одного из самых быстрых турниров в году. Слишком медленные. Есть грунт, есть открытый хард, которые могут быть медленными. Крытый хард не должен быть медленным. Поэтому я не знаю, зачем они пытаются что-то изобретать и делать мячи, с которыми игра замедляется и труднее пробить навылет. Я понятия не имею, зачем, потому что в прошлом году такого не было. Так что из-за всего этого иногда трудно держать подачу», – объяснял Медведев.

Даниил Медведев и Новак Джокович Фото: Getty Images

После такого матча Даниил может лишиться статуса теннисного гроссмейстера – Новаку он уступил прежде всего тактически. Серб же умной победой явно вылезет из ментальной ямы, в которую попал еще на Олимпиаде в Токио. Давящий исторический «Шлем» больше не имеет смысла – надо искать новые цели, например, Итоговый турнир. Туда серб в седьмой и рекордный раз отправится лидером мирового рейтинга, что делает его фаворитом №1 в борьбе за последний титул в 2021 году. Тем более последний ход в принципиальном сражении – за ним.

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