Онлайн - Андрей Рублев, Карен Хачанов - Николя Маю, Пьер-Юж Эрбер

ATP Masters Париж пары - 03 ноября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Андрей Рублев, Карен Хачанов - Николя Маю, Пьер-Юж Эрбер на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:15 03 ноября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.