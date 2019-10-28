ATP Masters Париж пары
Парный разряд | Финал
А.Рублев / К.Хачанов VS Н.Маю / П.Эрбер
3 ноября 2019 г. Начало после 12:15
Court Central
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Онлайн - Андрей Рублев, Карен Хачанов - Николя Маю, Пьер-Юж Эрбер
ATP Masters Париж пары - 03 ноября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Андрей Рублев, Карен Хачанов - Николя Маю, Пьер-Юж Эрбер на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:15 03 ноября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Андрей
Рублев
Рублев
Россия
- Рост (м)1.88
- Вес (кг)68
- Возраст22
рейтинг22
Карен
Хачанов
Хачанов
Россия
- Рост (м)1.98
- Вес (кг)88
- Возраст23
рейтинг8
Николя
Маю
Маю
Франция
- Рост (м)1.91
- Вес (кг)80
- Возраст37
рейтинг170
Пьер-Юж
Эрбер
Эрбер
Франция
- Рост (м)1.88
- Вес (кг)75
- Возраст28
рейтинг66
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