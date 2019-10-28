ATP Masters Париж пары
Парный разряд | Финал

А.Рублев / К.Хачанов VS Н.Маю / П.Эрбер

3 ноября 2019 г. Начало после 12:15

Court Central
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Онлайн - Андрей Рублев, Карен Хачанов - Николя Маю, Пьер-Юж Эрбер

ATP Masters Париж пары - 03 ноября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Андрей Рублев, Карен Хачанов - Николя Маю, Пьер-Юж Эрбер на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:15 03 ноября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Андрей Рублев
Андрей
Рублев
РоссияРоссия
  • Рост (м)
    1.88
  • Вес (кг)
    68
  • Возраст
    22
рейтинг
22
Карен Хачанов
Карен
Хачанов
РоссияРоссия
  • Рост (м)
    1.98
  • Вес (кг)
    88
  • Возраст
    23
рейтинг
8
Николя Маю
Николя
Маю
ФранцияФранция
  • Рост (м)
    1.91
  • Вес (кг)
    80
  • Возраст
    37
рейтинг
170
Пьер-Юж Эрбер
Пьер-Юж
Эрбер
ФранцияФранция
  • Рост (м)
    1.88
  • Вес (кг)
    75
  • Возраст
    28
рейтинг
66

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