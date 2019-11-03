Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев стали вице-чемпионами «Мастерса» в Париже. В финале они проиграли французам Николя Маю и Пьер-Юж Эрберу – 4:6, 1:6.

Матч продолжался 1 час и 4 минуты. Карен и Андрей не реализовали ни один из четырех брейк-пойнтов, тогда как соперники трижды взяли подачу русских.

Хачанов и Рублев проиграли второй парный финал. В 2018-м они уступили в решающем матче Майами братьям Брайан.

В парном рейтинге Андрей и Карен не входят в топ-100.

Качай приложение Eurosport для iOS или Android