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Бенуа Пэр снова перекрасил волосы – теперь его не отличить от эмо-боя из 2000-х

Пэр снова перекрасил волосы – теперь его не отличить от эмо-боя из 2000-х
Eurosport

1 час назадОбновлено 5 мин. назад

Француз никак не определится с образом.

Французский теннисист Бенуа Пэр проиграл в первом круге «Мастерса» в Париже венгру Мартону Фучовичу – 4:6, 4:6.

На турнир один из главных модников ATP приехал с обновленной прической – привычный темный цвет волос Пэр сменил на фиолетовый.

Бенуа все еще находится в поисках идеального оттенка. В июле 2018-го француз выступал на грунтовых турнирах будучи блондином.

  • Пэр занимает 56-е место в рейтинге. На неделе он лишь седьмая ракетка Франции.
  • Последний титул Бенуа завоевывал еще в 2015 году на «Челленджере» в Муийрон-ле-Каптиф.
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