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Бенуа Пэр снова перекрасил волосы – теперь его не отличить от эмо-боя из 2000-х
Француз никак не определится с образом.
Французский теннисист Бенуа Пэр проиграл в первом круге «Мастерса» в Париже венгру Мартону Фучовичу – 4:6, 4:6.
На турнир один из главных модников ATP приехал с обновленной прической – привычный темный цвет волос Пэр сменил на фиолетовый.
Бенуа все еще находится в поисках идеального оттенка. В июле 2018-го француз выступал на грунтовых турнирах будучи блондином.
- Пэр занимает 56-е место в рейтинге. На неделе он лишь седьмая ракетка Франции.
- Последний титул Бенуа завоевывал еще в 2015 году на «Челленджере» в Муийрон-ле-Каптиф.
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