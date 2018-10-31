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Новак Джокович отдал полотенце болельщику, которому стало плохо во время матча с Жоау Соузой

Джокович отдал полотенце болельщику, которому стало плохо во время матча с Соузой
Eurosport

16 мин. назад

Джентльменский поступок.

Сербский теннисист Новак Джокович помог болельщику, которому стало плохо во время его встречи второго круга с португальцем Жоау Соузой на турнире серии «Мастерс» в Париже.

Матч был остановлен из-за плохого самочувствия одного из фанатов. Джокович подошел к мужчине, поинтересовался его самочувствием, а затем подарил ему свое полотенце.

  • Новак выиграл у Соузы со счетом 7:5, 6:1.
  • В третьем раунде Джокович сыграет с боснийцем Дамиром Джумхуром. Игра пройдет завтра, 1 ноября.

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