Новак Джокович отдал полотенце болельщику, которому стало плохо во время матча с Жоау Соузой

Сербский теннисист Новак Джокович помог болельщику, которому стало плохо во время его встречи второго круга с португальцем Жоау Соузой на турнире серии «Мастерс» в Париже.

Матч был остановлен из-за плохого самочувствия одного из фанатов. Джокович подошел к мужчине, поинтересовался его самочувствием, а затем подарил ему свое полотенце.

Новак выиграл у Соузы со счетом 7:5, 6:1.

В третьем раунде Джокович сыграет с боснийцем Дамиром Джумхуром. Игра пройдет завтра, 1 ноября.

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