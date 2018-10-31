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Рафаэль Надаль снялся с «Мастерса» в Париже. Первой ракеткой мира станет Новак Джокович

Надаль снялся с соревнований, Джокович – первая ракетка мира
Eurosport

1 час назад

Серб взлетит на вершину впервые за 2 года.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль снялся с турнира ATP в Париже. Причиной стала травма живота.

По итогам соревнования Надаль потеряет статус первой ракетки мира: испанца с этой позиции сместит Новак Джокович. Серб вернется на первую строчку рейтинга впервые за 2 года – в последний раз он забирался на вершину перед «Мастерсом» в Париже в 2016 году.

Джокович станет первой ракеткой мира в четвертый раз. Дважды это происходило после победы на Уимблдоне, дважды – за неделю до старта Итогового турнира.

  • Во втором круге Надаль должен был сыграть с соотечественником Фернандо Вердаско.
  • Джокович в третьем раунде встретится с боснийцем Дамиром Джумхуром.

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